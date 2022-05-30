Українські боксери не зуміли пробитися до фіналу чемпіонату Європи

Уперше за сім років жоден із українських боксерів не вийшов до фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Жоден український боксер не пробився до фіналу чемпіонату Європи в Єревані (Вірменія).

Українці були представлені у чотирьох півфіналах, але у всіх програли, забезпечивши собі бронзові медалі.

Призерами континентальної першості стали: Дмитро Замотаєв (вагова категорія до 51 кг), Юрій Шестак (до 60 кг), Юрій Захареєв (до 71 кг) та Іван Сапун (до 80 кг).

Відзначимо, що у чемпіонаті Європи-2022 взяли участь 13 українських боксерів, які були представлені в абсолютно всіх вагових категоріях.