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Українські боксери не зуміли пробитися до фіналу чемпіонату Європи

Сьогодні 09:27 247 0
Уперше за сім років жоден із українських боксерів не вийшов до фіналу чемпіонату Європи
Українські боксери не зуміли пробитися до фіналу чемпіонату Європи
#Захарєєв

Джерело - Чемпіон.

Жоден український боксер не пробився до фіналу чемпіонату Європи в Єревані (Вірменія).

Українці були представлені у чотирьох півфіналах, але у всіх програли, забезпечивши собі бронзові медалі.

Призерами континентальної першості стали: Дмитро Замотаєв (вагова категорія до 51 кг), Юрій Шестак (до 60 кг), Юрій Захареєв (до 71 кг) та Іван Сапун (до 80 кг).

Відзначимо, що у чемпіонаті Європи-2022 взяли участь 13 українських боксерів, які були представлені в абсолютно всіх вагових категоріях.

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