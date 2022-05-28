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Амір Хан викликав Мейвезера на виставковий поєдинок

Вчора 23:56 202 0
Британець може отримати довгоочікувану можливість перевірити себе у бою з Флойдом
Амір Хан викликав Мейвезера на виставковий поєдинок
Фото Getty Images
#Флойд Мейвезер

Джерело - isport.ua.

Амір Хан готовий знову вийти на ринг лише через кілька тижнів після оголошення про завершення кар'єри.

Про це повідомляє DAZN.

Раніше в травні колишній чемпіон світу пішов із боксу після жорстокого поразки від давнього суперника Келла Брука, але, схоже, він ще не зовсім готовий відмовитися від змагань після того, як кинув виклик Флойду Мейвезеру.

Мейвезер вже заробив цілий стан на виставкових боях, взявши участь у низці змагань проти суперників різного рівня, включаючи відеоблогер Логан Пола.

Флойд колись був серйозною метою Хана, коли вони обидва займали високі позиції у напівсередній вазі ще у 2014 році. Тепер же здається, що виставковий поєдинок є єдиним способом для них вийти на один ринг.

"Ми бачили сьогоднішню подію, я думаю, що Флойду потрібен справжній виклик. Ми повинні це зробити, хлопці, 100%. Давайте зробимо це. Я викликаю його", - сказав Хан після того, як минулими вихідними в Абу-Дабі він спостерігав, як Мейвезер домінує над попереднім спаринг-партнером Доном Муром.

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