Амір Хан викликав Мейвезера на виставковий поєдинок

Британець може отримати довгоочікувану можливість перевірити себе у бою з Флойдом

Амір Хан готовий знову вийти на ринг лише через кілька тижнів після оголошення про завершення кар'єри.

Про це повідомляє DAZN.

Раніше в травні колишній чемпіон світу пішов із боксу після жорстокого поразки від давнього суперника Келла Брука, але, схоже, він ще не зовсім готовий відмовитися від змагань після того, як кинув виклик Флойду Мейвезеру.

Мейвезер вже заробив цілий стан на виставкових боях, взявши участь у низці змагань проти суперників різного рівня, включаючи відеоблогер Логан Пола.

Флойд колись був серйозною метою Хана, коли вони обидва займали високі позиції у напівсередній вазі ще у 2014 році. Тепер же здається, що виставковий поєдинок є єдиним способом для них вийти на один ринг.