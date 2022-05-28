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Вайлдер зробив заяву щодо свого майбутнього

Сьогодні 23:40 58 0
Американцю присвятили статую у рідному місті
Вайлдер зробив заяву щодо свого майбутнього
#Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) поділився думкою про своє майбутнє.

Американський боксер був присутній на презентації своєї статуї у рідній Таскалусі (штат Алабама, США), під час якої зробив заяву. За словами 36-річного спортсмена, він має намір виступати і надалі.

"Боже мій, який же це крутий момент! Мене благословили прямо посеред мого шляху. Це не те, як коли б я був на пенсії і минуло десять або двадцять років. Ні, мені підносять квіти зараз ...

У мене немає права зупинитися прямо зараз. Мені треба продовжувати мою подорож. Я так сильно вас усіх люблю. Я не можу закінчити таким чином. Мій шлях ще не закінчений. Я повинен продовжувати", - зазначив Вайлдер.

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Допис, поширений Deontay Wilder (@bronzebomber)

Нагадаємо свій останній бій Деонтей провів у жовтні 2021 року, коли програв нокаутом Тайсону Ф'юрі.

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