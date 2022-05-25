Бій Джойс - Паркер відклали до вересня

Джерело - sportarena.com.
Бій між Джо Джойсом та ексчемпіоном світу у суперважкій вазі Джозефом Паркером відбудеться не раніше вересня.
Про це повідомляє Bad Left Hook.
Поєдинок, який планували на початок літа, відклали через швидке народження дитини у тренера новозеландця Енді Лі.
Очікується, що непереможений Джойс (13-0, 12 KO) до поєдинку із Паркером проведе один проміжний бій.
Джойс не бився з липня минулого року, коли переміг Карлоса Такама технічним нокаутом у шостому раунді.
Паркер з травня минулого року провів два бої з Дереком Чісорою, в обох випадках перемігши за підсумками 12 раундів.
Новозеландець утримував чемпіонський пояс WBO у хевівейті у 2016-18 роках, поступившись його Ентоні Джошуа у березні 2018 року.