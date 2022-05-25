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Джошуа: Хто я без своїх титулів? Я не чемпіон

Сьогодні 17:09 246 0
Британець налаштований повернути свої пояси
Джошуа: Хто я без своїх титулів? Я не чемпіон
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - BoxingScene.

Боксер Ентоні Джошуа бажає перемогти Олександра Усика у реванші та повернути свої три пояси суперважкої ваги.

Про це заявив сам британський боксер.

"Як я вже казав, мій план - нокаут. Але хто я зараз без титулів? Я не чемпіон. Коли я проводив реванш з Руїсом, то повертав свій статус чемпіона. Зараз я не чемпіон, але я перебудовуюсь назад психологічно на чемпіонський настрій, нехай у мене немає титулів.

Це частина того шляху, на якому я перебуваю", - сказав Джошуа.

Бій має відбутися наприкінці липня.

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