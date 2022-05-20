Промоутер Камбососа: Ми хотіли побитися з Ломаченком, тому цей бій досі можливий

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) хоче провести поєдинок з Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

Про це заявив промоутер боксера Лу Ді Белла.

"Я думаю тільки про наступний поєдинок, але далі можу уявити бій з Ломаченком. Якщо Джордж переможе, то буде багато можливостей.

У нас була угода з Ломаченком, але зараз він в Україні. Українці, як і раніше, на війні, тому я не думаю про те, коли Василь буде доступний.

Ломаченко - однозначно один із найкращих бійців у світі. Ми хотіли з ним побитися, тому, звичайно, я скажу, що цей бій досі можливий.

Джервонта Девіс, Раян Гарсія, Василь Ломаченко, Девін Хейні - легка вага надзвичайно наповнена, але ще один цікавий аспект - перший напівсередній дивізіон.

Зараз на одну вагову категорію вище виступають Теофімо Лопес, Реджіс Прогрейс та Джош Тейлор, тому там не буде дефіциту великих боїв.

Проте ніхто не дивиться за спину Девіну Хейні. Реванш у першій напівсередній вазі також можливий у майбутньому", - сказав Ді Белла.