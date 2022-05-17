Кличко - про Азов: Це люди з залізним характером і волею

Мер Києва розповів про захисників Маріуполя

Джерело - Чемпіон.

Воїни, які захищають Маріуполь, можливо, врятували Київ від російських окупантів.

Про це заявив мер столиці України та ексчемпіон світу з боксу Віталій Кличко.

"Це люди з залізним характером і волею. Якби не було духу, якби люди не були впевнені у своїх силах і не віддавались, ризикуючи своїм життям, повністю, то не було б не Майдану, не було б таких кроків, коли ми зламали зуби окупантам, коли вони хотіли захопити Київ".

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