Кличко - про Азов: Це люди з залізним характером і волею

Джерело - Чемпіон.
Воїни, які захищають Маріуполь, можливо, врятували Київ від російських окупантів.
Про це заявив мер столиці України та ексчемпіон світу з боксу Віталій Кличко.
"Це люди з залізним характером і волею. Якби не було духу, якби люди не були впевнені у своїх силах і не віддавались, ризикуючи своїм життям, повністю, то не було б не Майдану, не було б таких кроків, коли ми зламали зуби окупантам, коли вони хотіли захопити Київ".
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"Не таємниця, що якби не було такого супротиву і росія не розуміла б, що Київ не по зубах, дякуючи тим людям, які його захищали, тоді б сценарій розвитку подій був би зовсім іншим", - сказав Кличко.