Кремльова переобрали президентом IBA - конкурента усунули перед виборами

Альянс країн закликав організацію активніше виступити проти вторгнення в Україну

Росіянина Умара Кремльова переобрали президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Головного конкурента Кремльова, голландця Бориса ван дер Ворста, не допустили до виборів через заявлену невідповідність правилам організації.

Керівник нідерландської боксерської федерації Ван дер Ворст входив до альянсу з 18 країн (включаючи США, Велику Британію та інших), які вимагали від IBA більш рішучої відповіді на російське вторгнення в Україну та розкриття звітності за спонсорським договором IBA з російським Газпромом.

Апеляцію ван дер Ворста до Спортивного арбітражного суду було відхилено.

У 2019 році Міжнародний олімпійський комітет відкликав ліцензію IBA та позбавив організацію можливості брати участь в організації Олімпійських ігор.

На цей час бокс не входить до програми Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі. МОК направив Кремльову листа, в якому заявив про свою стурбованість тим, як ведеться управління та фінансування IBA.

IBA - незалежна організація, яка займається санкціонуванням боксу на аматорському рівні. Заснована у 1946 році.

Раніше Продивус отримав нагороду з рук росіянина Кремльова.