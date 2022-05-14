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У Маріуполі загинув суддя та колишній чемпіон Європи з боксу

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У Маріуполі загинув суддя та колишній чемпіон Європи з боксу

Джерело - Чемпіон.

У Маріуполі загинув колишній боксер та суддя Олексій Купирєв.

Про це повідомив експрезидент федерації боксу Донецької області Дмитро Єлісеєв.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Купирєв перебував у Маріуполі. За словами ексочільника української федерації боксу, ексбоксер загинув ще 8 березня 2022 року.

Попередньо причиною смерті Купирєва став снаряд, який випустили російські війська по будинку боксерського судді. Разом зі сім'єю ексбоксер переховувався у підвалі під час обстрілів, але у один момент чомусь залишив укриття і повернувся у квартиру, коли туди влучив снаряд.

Його поховали на подвір'ї біля будинку. На момент загибелі йому було 46 років.

Олексій Купирєв ставав чемпіоном Європи серед молоді. Після закінчення кар'єри він став рефері та отримав статус судді міжнародної категорії.

Раніше повідомлялося, що у боях за Маріуполь загинув фанат Карпат Кріль.

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