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Бій Гарсії та Круса може відбутися 16 липня

Сьогодні 18:40 139 0
Переможець стане претендентом на титул WBC у легкій вазі
Бій Гарсії та Круса може відбутися 16 липня
#Раян Гарсія

Джерело - sportarena.com.

Бій-елімінатор у легкій вазі між Раяном Гарсією та Ісааком Крусом може відбутися 16 липня.

Про це повідомляє Boxing Scene.

За словами промоутера Гарсії Оскара Де Ла Хойї, саме на цю дату намічено найближчий поєдинок непереможеного американця.

Представники обох боксерів мають узгодити умови бою до 14 червня, інакше його буде відправлено на промоутерські торги.

Переможець поєдинку Гарсія-Крус стане претендентом на чемпіонський титул WBC, який утримує Девін Хейні.

Гарсія (22-0, 18 KO) провів останній бій у квітні, перемігши ганця Еммануеля Тагоє одноголосним рішенням суддів.

Крус (23-2-1, 16 KO) у квітні достроково переміг Юріоркіса Гамбоа, ставши новим інтерконтинентальним чемпіоном WBO у легкій вазі.

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