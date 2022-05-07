Гірн: Не можу дати Андраде поєдинки, яких він потребує

Промоутер Едді Гірн припинить співпрацю з чемпіоном WBO у середній вазі Деметріусом Андраде (31-0, 19 KO).

Про це заявив промоутер.

"Ми домовились, що цей бій буде останнім для нас, тому що ми не можемо дістати йому поєдинки. Якщо я не можу організувати йому бій, значить він даремно витрачає час зі мною.

Ми дуже добре ладнаємо, він заробив багато грошей, ми залишали його активним, але я не можу дати йому ті поєдинки, які він потребує.

Якщо Канело залишиться у другій середній вазі, думаю, він поб’ється з Андраде. Якщо ні, то пояси стануть вакантними, коли Канело перейде до напівважкої ваги. Андраде може стати чемпіоном у трьох дивізіонах.

Деметріус - блискучий боксер, але мені його шкода. Я хотів би, щоб він отримав можливість досягти величі та побитися з величезним ім’ям", - сказав Гірн.