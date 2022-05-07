Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 10:07 54848
Альварес прокоментував потенційний бій із Усиком
Сьогодні 13:25 154
Степаненко: У нас хороші шанси потрапити на чемпіонат світу
Сьогодні 11:19 177
Україна здобула 12 медалей у п’ятий день Дефлімпіади
Сьогодні 10:54 197
Ребров: Зараз ніхто не кричить, що з росії
Сьогодні 08:12 903
Петраков: Ми хочемо потрапити у фінальну частину чемпіонату світу
Вчора 18:43 460
Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку
Вчора 17:55 6371
ПФЛ визнала сезон 2021/22 в Першій та Другій лігах недограним
Вчора 11:47 427
Усик - у ТОП-3 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії
Вчора 09:46 370
Українці вперше стали призерами чемпіонату Європи з керлінгу
05.05.2022 22:26 598
Прямі трансляції

Гірн: Не можу дати Андраде поєдинки, яких він потребує

Сьогодні 14:09 94 0
Гірн: Не можу дати Андраде поєдинки, яких він потребує
#Едді Гірн

Джерело - FightHype.com.

Промоутер Едді Гірн припинить співпрацю з чемпіоном WBO у середній вазі Деметріусом Андраде (31-0, 19 KO).

Про це заявив промоутер.

"Ми домовились, що цей бій буде останнім для нас, тому що ми не можемо дістати йому поєдинки. Якщо я не можу організувати йому бій, значить він даремно витрачає час зі мною.

Ми дуже добре ладнаємо, він заробив багато грошей, ми залишали його активним, але я не можу дати йому ті поєдинки, які він потребує.

Якщо Канело залишиться у другій середній вазі, думаю, він поб’ється з Андраде. Якщо ні, то пояси стануть вакантними, коли Канело перейде до напівважкої ваги. Андраде може стати чемпіоном у трьох дивізіонах.

Деметріус - блискучий боксер, але мені його шкода. Я хотів би, щоб він отримав можливість досягти величі та побитися з величезним ім’ям", - сказав Гірн.

21 травня Андраде мав дебютувати у другому середньому дивізіоні поєдинком проти англійця Зака Паркера (22-0, 16 KO), але цей бій перенесуть через травму в американця.

Коментарі ()
Популярне зараз
Норвіч - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Норвіч - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5408
Манчестер Сіті - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6268
Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку Кварцяний дав вагому пораду Тимощуку 6371
Лестер - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лестер - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5779
Спеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Спеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3729
Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4480
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68307 5
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79936
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38350
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7659 5
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39349 1
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7023 1