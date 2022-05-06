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Збірна України виступить на чемпіонаті світу з боксу

Сьогодні 17:27 168 0
Турнір стартує 8 травня
Збірна України виступить на чемпіонаті світу з боксу

Джерело - fbu.org.ua.

Жіноча збірна України з боксу виступить на чемпіонаті світу, що відбудеться з 8 по 20 травня у турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє ФБУ.

До складу української команди на жіночий чемпіонат світу з боксу увійшли 12 спортсменок. 

Склад збірної України на жіночий ЧС-2022 з боксу: Ганна Охота (до 48 кг), Ольга Шалімова (до 50 кг), Тетяна Коб (до 52 кг), Світлана Уманська (до 54 кг), Валерія Єрошенко (до 57 кг), Аміна Абрамова (до 60 кг), Марія Бова (до 63 кг), Анна Лисенко (до 66 кг), Марія Сєдая (до 70 кг), Кароліна Махно (до 75 кг), Олеся Крисюк (до 81 кг), Марія Ловчинська (понад 81 кг).

Чемпіонат світу розпочнеться у неділю, 8 травня з жеребкування турнірної сітки. Перші бої відбудуться у понеділок, 9 травня.

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