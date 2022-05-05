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Гірн: Ф'юрі зробить титул WBC вакантним, молоді боксери готові»

Вчора 23:40 136 0
Це зробить титул WBC суперважкої ваги вакантним
Гірн: Ф'юрі зробить титул WBC вакантним, молоді боксери готові»
#Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxingnews24.com.

Промоутер Едді Гірн упевнений, що Тайсон Ф'юрі дотримається обіцянки і офіційно оголосить про завершення кар'єри.

Про це заявив сам промоутер.

"Упевнений, що Ф'юрі зробить титул вакантним наступного тижня. Молоді та голодні боксери готові битися за цей пояс.

Тайсон багато разів повторив, що закінчив кар'єру, а значить, титул стане вакантним", - сказав Гірн.

Три інші пояси цієї ваги утримує українець Олександр Усик, і якщо Ф'юрі зробить титул вакантним, то це лише віддалить можливість об'єднавчого поєдинку за всі титули.

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