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Чухаджян пожертвував поясом чемпіона заради допомоги українцям

Сьогодні 21:27 85 0
Пояс WBC Silver Youth продадуть на благодійному аукціоні
Чухаджян пожертвував поясом чемпіона заради допомоги українцям
#Карен Чухаджян

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Карен Чухаджян виставив на аукціон чемпіонський пояс WBC Silver Youth, щоб допомогти українцям.

Карен Чухаджян продає власний пояс чемпіона WBC Silver Youth на благодійному аукціоні, який організувала Трибуна спільно з Prozorro.Продажі.

Аукціон розпочнеться 11 травня о 12.00, а стартова ціна лоту – 50 тисяч гривень. Зібрані кошти будуть спрямовані волонтерській організації Ukraine Alive 2022, яка допомагає ЗСУ та переселенцям.

Пояс чемпіона WBC Silver Youth Чухаджян завоював ще у 2018 році.

Посилання на аукціон тут.

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