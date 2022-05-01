Серрано: Рада, що ми з Тейлор показали чудовий жіночий бокс

Пуерто-риканська боксерка Аманда Серрано (42-2-1, 30 KO) прокоментувала поразку від чемпіонки WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у легкій вазі Кеті Тейлор (21-0, 6 КО).

"Не отримала рішення, але, думаю, провела чудовий бій. Вітаю Кеті Тейлор, яка обіцяла, що ми запалимо.

Я рада, що цього вечора ми показали чудовий жіночий бокс. Зараз я піду і почну витрачати зароблені гроші, лол", - зазначила Серрано.