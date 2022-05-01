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Серрано: Рада, що ми з Тейлор показали чудовий жіночий бокс

Сьогодні 13:09 29 0
Серрано - про поразку від Тейлор
Серрано: Рада, що ми з Тейлор показали чудовий жіночий бокс
#Кеті Тейлор, #Аманда Серрано

Джерело - Чемпіон.

Пуерто-риканська боксерка Аманда Серрано (42-2-1, 30 KO) прокоментувала поразку від чемпіонки WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у легкій вазі Кеті Тейлор (21-0, 6 КО).

"Не отримала рішення, але, думаю, провела чудовий бій. Вітаю Кеті Тейлор, яка обіцяла, що ми запалимо. 

Я рада, що цього вечора ми показали чудовий жіночий бокс. Зараз я піду і почну витрачати зароблені гроші, лол", - зазначила Серрано.

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