Серрано: Рада, що ми з Тейлор показали чудовий жіночий бокс

Джерело - Чемпіон.
Пуерто-риканська боксерка Аманда Серрано (42-2-1, 30 KO) прокоментувала поразку від чемпіонки WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у легкій вазі Кеті Тейлор (21-0, 6 КО).
"Не отримала рішення, але, думаю, провела чудовий бій. Вітаю Кеті Тейлор, яка обіцяла, що ми запалимо.
Я рада, що цього вечора ми показали чудовий жіночий бокс. Зараз я піду і почну витрачати зароблені гроші, лол", - зазначила Серрано.
Hey my ppl I didn’t get the decision but I think I fought a great fight— Amanda Serrano (@Serranosisters) May 1, 2022
Congratulations to @KatieTaylor who promised me we would rock the house. I’m happy we made Womens boxing look great tonight.
Now I go & start spending some of this money lol. pic.twitter.com/gyQ0CJfK0k