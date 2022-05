Серрано: Рада, що ми з Тейлор показали чудовий жіночий бокс

Пуерто-риканська боксерка Аманда Серрано (42-2-1, 30 KO) прокоментувала поразку від чемпіонки WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring у легкій вазі Кеті Тейлор (21-0, 6 КО).

Hey my ppl I didn’t get the decision but I think I fought a great fight

Congratulations to @KatieTaylor who promised me we would rock the house. I’m happy we made Womens boxing look great tonight.

Now I go & start spending some of this money lol. pic.twitter.com/gyQ0CJfK0k