Колишній чемпіон у першій середній вазі Ліам Сміт (31-3-1, 18 КО) здобув перемогу над чемпіоном у двох дивізіонах Джессі Варгасом (29-4-2, 11 КО).

Сміт переміг Варгаса технічним нокаутом у 10-му раунді.

Бій відбувся в андеркарді зустрічі Кеті Тейлор та Аманди Серрано.

Поєдинок мав пройти 5 лютого, але був перенесений через коронавірус у Варгаса.

LIAM SMITH ENDS IT IN THE 10TH 💥#VargasSmith | #TaylorSerrano pic.twitter.com/sQxOJx6VJz