Вальдес: З самого дитинства мріяв про боротьбу за об’єднання титулів

Чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) поділився очікуваннями від бою з Шакуром Стівенсоном (17-0, 9 КО).

"Ще з самого дитинства я мріяв про такі можливості - поборотися за об’єднання титулів, а також боксувати у Лас-Вегасі. Я дуже схвильований і не можу дочекатися.

Зараз ідеальний час для нашого бою. Шакур - дворазовий чемпіон світу, я також. Давайте визначимо найкращого бійця нашої вагової категорії.

Я вже дуже давно стежу за кар’єрою Стівенсона. Я його бачив на Олімпіаді. Вже тоді він був великим бійцем, а зараз став великим чемпіоном", - сказав Вальдес.