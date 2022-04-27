Нганну: Можу витримати удар Ф’юрі та відповісти тим самим

Чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну прокоментував перемогу чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Можу сказати, що це був чистий виступ, і це всі побачили. Це був чудовий, приголомшливий бій.

Як ми знаємо, у всіх в поєдинку завжди є шанс, але Ф’юрі знаходиться на такому високому рівні, що зміг фінішувати свого опонента чисто, несподівано. Він зробив гучну заяву.

Хоча на даному етапі йому, звичайно, доводити вже нічого - всі чудово знають Тайсона, але цей аперкот був дуже хороший. І я подумав: "Окей, це ще одна річ, якої мені треба буде побоюватись у майбутньому.

Я думаю, що можу витримати такий удар і відповісти тим самим", - сказав Нганну.