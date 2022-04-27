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Нганну: Можу витримати удар Ф’юрі та відповісти тим самим

Сьогодні 14:39 183 0
Нганну: Можу витримати удар Ф’юрі та відповісти тим самим
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - MMAFightingonSBN.

Чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну прокоментував перемогу чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Можу сказати, що це був чистий виступ, і це всі побачили. Це був чудовий, приголомшливий бій.

Як ми знаємо, у всіх в поєдинку завжди є шанс, але Ф’юрі знаходиться на такому високому рівні, що зміг фінішувати свого опонента чисто, несподівано. Він зробив гучну заяву.

Хоча на даному етапі йому, звичайно, доводити вже нічого - всі чудово знають Тайсона, але цей аперкот був дуже хороший. І я подумав: "Окей, це ще одна річ, якої мені треба буде побоюватись у майбутньому. 

Я думаю, що можу витримати такий удар і відповісти тим самим", - сказав Нганну.

Нагадаємо, що після бою з Вайтом Тасон запросив Нганну до рингу. Вони висловили бажання провести спільний бій.

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