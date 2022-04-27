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Вальдес: Усі думають, що Стівенсон просто розтопче мене

Сьогодні 12:40 207 0
Вальдес: Усі думають, що Стівенсон просто розтопче мене
#Шакур Стівенсон, #Оскар Вальдес

Джерело - Boxing News 24/7.

Чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) поділився очікуваннями від бою з Шакуром Стівенсоном (17-0, 9 КО).

"Незважаючи на те, що я мав дуже важкий поєдинок з Мігелем Берчельтом, зі Стівенсоном буде ще складніше. Це найважливіший бій у моїй кар’єрі. 

Мені не дають шансів. Усі думають, що він просто розтопче мене, але, як і у випадку з Берчельтом, я використовуватиму це як мотивацію. 

Я розумію, що на мене чекає важкий бій, але немає нічого такого, що я не бачив раніше. Як завжди, я викладу себе наповну й залишу все в рингу. Я ладен померти заради перемоги.

Шакур - один із тих хлопців, які багато говорять і активно поводяться в соціальних мережах, але я не такий. Я волію дозволити свом кулакам говорити замість мене. 

При цьому Стівенсон завжди готовий до війни, але цього разу на всіх чекає шаховий матч. Переможе розумніший боєць.

Я хочу, щоб моє ім’я стояло поряд з усіма цими великими мексиканськими боксерами, такими як Моралес, Баррера, Маркес, Чавес. Але спочатку я маю виграти бій зі Стівенсоном", - сказав Вальдес.

Бій відбудеться 30 квітня.

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