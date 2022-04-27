Стівенсон: Бій з Вальдесом готувався три роки

Чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон поділився очікуваннями від бою з володарем титулу WBC Оскаром Вальдесом (30-0, 23 КО).

"Ми повернулися до Лас-Вегаса й тут проводили тренувальний збір. Усе пройшло відмінно.

Мій дідусь і моя команда змусили мене працювати. Під час бою я виглядатиму дуже гостро. Усі побачать результат цієї важкої роботи.

Цей бій готувався три роки. Усі знають, що я хотів битися з Оскаром Вальдесом із 2019 року. Тоді він звільнив титул у напівлегкій вазі - замість того, щоб зустрітися зі мною.

Він уникав мене так довго, як міг, але зараз ідеальний час для нашого протистояння. Фанати побачать справжнє шоу", - сказав Стівенсон.