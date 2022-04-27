Вайт: Хочу знову битися з усіма, кому я програв

Колишній претендент у надважкій вазі Ділліан Вайт (28-3, 19 КО) поділився планами на майбутнє після поразки від чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

"Я все ще хочу битися з кращими. Послухайте, яким би не був результат бою в суботу, я все одно провів би кілька поєдинків проти найсильніших хлопців, а потім пішов би на пенсію. Як і раніше, я зараз хочу зробити те саме, нічого не змінилося.

Я не знаю, що робить Деонтей Вайлдер. Мені просто потрібно повернутися, і я хочу знову битися з усіма, кому я програв, і спробувати помститися за свої поразки.

Сто відсотків, що я можу здобути титул чемпіона світу. Навіть Ф’юрі про це сказав. Якось я стану чемпіоном світу, тож подивимося. Нам треба почекати та подивитися. Можливості досі тут. Я, як і раніше, один із найкращих боксерів у надважкій вазі”, - сказав Вайт.