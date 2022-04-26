Президент WBC: Вайлдер наразі оцінює свої плани

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер ще не ухвалив рішення щодо продовження кар'єри.

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

Американець залишається першим номером рейтингу організації, і якщо Тайсон Ф'юрі завершить кар'єру, на його пояс суперважкої ваги зможе претендувати саме Вайлдер.

"Деонтей зараз оцінює свої плани, думає, що робити далі. Він довго володів поясом WBC, але втратив його у поєдинках з Ф'юрі.

Хочеться бачити його у рингу. Упевнений, він таки повернеться", - сказав Сулейман.