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Кіогучі та Бермудес проведуть бій за титул WBA

Сьогодні 19:52 135 0
Бій відбудеться 10 червня у Мехіко
Кіогучі та Бермудес проведуть бій за титул WBA

Джерело - BoxingScene.

Володар титулу WBA Super у першій найлегшій вазі Хірото Кіогучі (15-0, 10 КО) проведе поєдинок з Естебаном Бермудесом (14-3-2, 10 КО), який володіє поясом WBA Regular.

Про це повідомляє BoxingScene.

Бій за консолідацію титулу WBA у першій найлегшій вазі відбудеться 10 червня у Мехіко. Сторони домовлялися близько року, офіційне підтвердження очікується цього тижня.

Кіогучі виграв свій пояс у грудні 2018-го, після чого провів три успішні захисти.

Бермудес володіє титулом WBA Regular з травня 2021-го, поки не захищав його.

Нагадаємо, Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC.

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