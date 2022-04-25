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Вайт: Це був близький бій

Сьогодні 10:28 229 0
Ділліан Вайт прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі
Вайт: Це був близький бій
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - tribuna.com.

Ділліан Вайт пояснив свій план на бій з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Я вважаю, що це був близький бій.

План гри почав полягав у тому, щоб, очевидно, притиснути його, опрацювати тіло, а потім почати рухатися вперед. Іноді ти знаходишся там, бачиш щось інше і приймаєш рішення, а воно не виправдовується.

Я пішов ліворуч, праворуч, а потім кажу: "Добре, можливо, тепер я можу разочок промахнутися і повернутись із ударом". Але це був один промах, а потім мене спіймали. Це те, що є. Я не відчував, що мене перевершили там, або що наші рівні кардинально відрізнялись.

Попри те, що він вищий за мене, я зміг завдавати удари і робити свою справу, працювати над тілом.

Це був один із тих боїв, де ми обидва були на межі, ми обидва були на межі. Це був близький бій. Ударів в тіло ставало все більше і більше.

Я думаю, що він був здивований, що я шульга. Мені також було ніяково за нього. Це було добре, я зробив кілька хороших ударів, він зробив кілька хороших ударів. Це був хороший бій, хороший досвід", – розповів Вайт.

Нагадаємо, Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC.

Раніше стало відомо, скільки заробив Ф'юрі за бій з Вайтом.

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