Вайт: Це був близький бій

Ділліан Вайт пояснив свій план на бій з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Я вважаю, що це був близький бій.

План гри почав полягав у тому, щоб, очевидно, притиснути його, опрацювати тіло, а потім почати рухатися вперед. Іноді ти знаходишся там, бачиш щось інше і приймаєш рішення, а воно не виправдовується.

Я пішов ліворуч, праворуч, а потім кажу: "Добре, можливо, тепер я можу разочок промахнутися і повернутись із ударом". Але це був один промах, а потім мене спіймали. Це те, що є. Я не відчував, що мене перевершили там, або що наші рівні кардинально відрізнялись.

Попри те, що він вищий за мене, я зміг завдавати удари і робити свою справу, працювати над тілом.

Це був один із тих боїв, де ми обидва були на межі, ми обидва були на межі. Це був близький бій. Ударів в тіло ставало все більше і більше.

Я думаю, що він був здивований, що я шульга. Мені також було ніяково за нього. Це було добре, я зробив кілька хороших ударів, він зробив кілька хороших ударів. Це був хороший бій, хороший досвід", – розповів Вайт.