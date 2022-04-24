Хей: Ф’юрі потрібен ще один бій

Колишній чемпіон світу Девід Хей прокоментував перемогу чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Із першого раунду я не побачив того, на що очікував. Я не відчував інтенсивності від Вайта.

Ф’юрі не виглядає так, ніби йому достатньо боксу. Йому потрібен ще один бій. Він хотів занести його ім’я в підручники з історії. На папері він був би величезним фаворитом проти Ентоні Джошуа чи Олександра Усика. Це останній великий бій, який залишився.

Можливо, Вайт боксував повільно, можливо, Ф’юрі боксував швидко. Ф’юрі був вищуканим, і енергія Ділліана, здавалося, дуже швидко розсіялася, він задихався.

Перемога дає Ф’юрі час розслабитися. Але він повернеться, він прийде знову", - сказав Хей.