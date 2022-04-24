Ф’юрі: Поцілував та обійняв Вайта після бою

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) прокоментував свою перемогу над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Я розмовляв з Ділліаном після бою. Я його поцілував та обійняв.

Я сказав йому: "Ти будеш чемпіоном світу, Ділліан, але цього вечора ти мав зустрітися з найкращим".

Люди скажуть: "Ділліан був жахливим". Я бачив людей, які ніколи не надягали рукавичок, а потім так казали. Іди, одягай рукавичку, а потім говори", - сказав Ф’юрі.