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Атлас: Ідеальний вибір потрібного удару від Ф’юрі

Сьогодні 11:10 215 0
Атлас: Ідеальний вибір потрібного удару від Ф’юрі
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Американський тренер Тедді Атлас прокоментував перемогу чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Ідеальний вибір потрібного удару від Ф’юрі. До того ж він правильно його підготував.

Слабкі зусилля та підготовка з боку Вайта та його кута. Їм потрібно було протистояти джебу Ф’юрі, щоб їх не контролювали на дистанції. Це призвело до комбінації.

Бій Ф’юрі - Нганну, про який говорив у своєму подкасті The Fight with Teddy Atlas, відбудеться. Це легко передбачити, коли ти усвідомлюєш, які гроші стоять на кону", - сказав Атлас.

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Допис, поширений Teddy Atlas (@teddy_atlas)

Ф’юрі нокаутував Ділліана Вайта в 6-у раунді.

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