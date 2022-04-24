Атлас: Ідеальний вибір потрібного удару від Ф’юрі

Американський тренер Тедді Атлас прокоментував перемогу чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) над Ділліаном Вайтом (28-3, 19 КО).

"Ідеальний вибір потрібного удару від Ф’юрі. До того ж він правильно його підготував.

Слабкі зусилля та підготовка з боку Вайта та його кута. Їм потрібно було протистояти джебу Ф’юрі, щоб їх не контролювали на дистанції. Це призвело до комбінації.

Бій Ф’юрі - Нганну, про який говорив у своєму подкасті The Fight with Teddy Atlas, відбудеться. Це легко передбачити, коли ти усвідомлюєш, які гроші стоять на кону", - сказав Атлас.