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Ф'юрі: Не хочу повторювати помилку Кличка

Вчора 22:54 315 0
Тайсон Ф’юрі прокоментував своє майбутнє у боксі
Ф'юрі: Не хочу повторювати помилку Кличка
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - sport.ua.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) готовий залишити великий бокс після поєдинку проти Ділліана Вайта (28-2, 19 КО).

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Ф'юрі - Вайт: онлайн-трансляція чемпіонського бою

"Я вже занадто старий для всього цього. Враховуючи мої минулі проблеми з наркотиками та алкоголем, враховуючи постійний набір та згін ваги, мені вже, напевно, років 60 за мірками боксу.

Я якось сказав Кличку, що він був відмінним чемпіоном, але час іде, треба давати дорогу молодим. Помилка Володимира в тому, що він хотів зайти в нову еру молодих боксерів.

У нього не вийшло. Я цього не хочу", - сказав Ф'юрі.

Бій відбудеться у суботу, 24 квітня, у рамках вечора боксу на стадіоні Вемблі в Лондоні. Початок о 21:00.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

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