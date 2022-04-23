Ф'юрі: Не хочу повторювати помилку Кличка

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) готовий залишити великий бокс після поєдинку проти Ділліана Вайта (28-2, 19 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Я вже занадто старий для всього цього. Враховуючи мої минулі проблеми з наркотиками та алкоголем, враховуючи постійний набір та згін ваги, мені вже, напевно, років 60 за мірками боксу.

Я якось сказав Кличку, що він був відмінним чемпіоном, але час іде, треба давати дорогу молодим. Помилка Володимира в тому, що він хотів зайти в нову еру молодих боксерів.

У нього не вийшло. Я цього не хочу", - сказав Ф'юрі.