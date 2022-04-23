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Вайт: Я бойовий воїн

Вчора 22:25 167 0
Ділліан Вайт прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Вайт: Я бойовий воїн
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - tribuna.com.

Обов’язковий претендент на титул WBC у надважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 19 КО) оцінив бій проти чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (31-0-1, 22 КО).

Про це розповів сам боксер в інтерв’ю BT Sport.

Актуально: Ф'юрі - Вайт: онлайн-трансляція чемпіонського бою

"Це не шоу Тайсона Ф’юрі. Це шоу Тайсона Ф’юрі та Ділліана Вайта. З моєї точки зору, це навіть шоу Ділліана Вайта та Тайсона Ф’юрі. Очевидно, що він чемпіон у надважкій вазі, тому я розумію навіщо вони все роблять і говорять.

Але ви не можете купити потужний автомобіль і не залити в нього хороше паливо. А саме це вони намагаються зробити.

Вони (Команда Ф’юрі) виграли бій, і тепер вони намагаються ставитися до мене як до пустого місця. Вони не хочуть нічого платити, вони не хочуть доглядати за речами належним чином, вони хотіли просто сказати: "Ну, ми виграли бій. Ви повинні робити те, що ми говоримо".

Ні, це не так. Я не повинен робити те, що ти кажеш. Я сам собі хазяїн, я роблю те, що хочу робити, якщо ви не хочете робити все як слід, не хочете попрацювати з моєю командою. Зараз, в останню хвилину, вони намагаються розібратися.

Мені байдуже, що говорить Тайсон Ф’юрі. Він говорить багато лайна, його рот, як унітаз. Продовжує зливати, зливати та зливати. Це Тайсон Ф’юрі. Будь-яке випадкове лайно, що виходить з його рота. Мене не хвилює те, що він говорить або що він робить.

Ми увійдемо туди і будемо битися незважаючи на це. Мене не хвилюють ігри розуму. Я бойовий воїн. Якщо він цього захоче, будь-коли й будь-де, я готовий. Мені наплювати. Він може говорити, що хоче. Ти не можеш проникнути в мою голову", – заявив Вайт.

Нагадаємо, Ф’юрі виявився важчим за Вайта напередодні бою.

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