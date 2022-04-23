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Валлін назвав переможця бою Ф’юрі - Вайт

Сьогодні 20:12 242 0
Отто Валлін прокоментував бій Ф’юрі - Вайт
Валлін назвав переможця бою Ф’юрі - Вайт
#Валлін, #Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) переможе Ділліана Вайта (28-2, 19 КО) по очках.

Про це розповів боксер надважкої ваги Отто Валлін (22-1, 14 KO).

Актуально: Ф'юрі - Вайт: онлайн-трансляція чемпіонського бою

"Це буде важкий вечір для Ділліана. Він нижчий і менший. У нього є міць, але йому знадобляться швидкі ноги та руки, щоб підібратися до Ф’юрі.

Вайту необхідно переконатися, що він не дозволить Ф’юрі задавити себе. Проте я вважаю, що Тайсон диктуватиме хід поєдинку. Він може спробувати перебоксувати Ділліана або, можливо, піде за пізньою зупинкою.

Я передбачаю, що Ф’юрі переможе за очками", – сказав Валлін.

Нагадаємо, Ф’юрі виявився важчим за Вайта напередодні бою.

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