Валлін назвав переможця бою Ф’юрі - Вайт

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) переможе Ділліана Вайта (28-2, 19 КО) по очках.

Про це розповів боксер надважкої ваги Отто Валлін (22-1, 14 KO).

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"Це буде важкий вечір для Ділліана. Він нижчий і менший. У нього є міць, але йому знадобляться швидкі ноги та руки, щоб підібратися до Ф’юрі.

Вайту необхідно переконатися, що він не дозволить Ф’юрі задавити себе. Проте я вважаю, що Тайсон диктуватиме хід поєдинку. Він може спробувати перебоксувати Ділліана або, можливо, піде за пізньою зупинкою.

Я передбачаю, що Ф’юрі переможе за очками", – сказав Валлін.