Валлін назвав переможця бою Ф’юрі - Вайт

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) переможе Ділліана Вайта (28-2, 19 КО) по очках.
Про це розповів боксер надважкої ваги Отто Валлін (22-1, 14 KO).
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"Це буде важкий вечір для Ділліана. Він нижчий і менший. У нього є міць, але йому знадобляться швидкі ноги та руки, щоб підібратися до Ф’юрі.
Вайту необхідно переконатися, що він не дозволить Ф’юрі задавити себе. Проте я вважаю, що Тайсон диктуватиме хід поєдинку. Він може спробувати перебоксувати Ділліана або, можливо, піде за пізньою зупинкою.
Я передбачаю, що Ф’юрі переможе за очками", – сказав Валлін.
Нагадаємо, Ф’юрі виявився важчим за Вайта напередодні бою.