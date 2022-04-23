Ф'юрі: Вайт став набагато кращим

Долю бою між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) та Ділліаном Вайтом (28-2, 19 КО) може вирішити один удар.

Про це розповів сам боксер у коментарі Boxing Scene.

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"Вайт став набагато кращим, і я теж. Тому я думаю, що всі недооцінюють те, наскільки гарним буде наш бій. Я бачу коефіцієнти букмекерів та інше і просто сміюся над ними, тому що ці люди явно не розуміються на боксі. Там що 7 до 1, що10 до 1. Це бій у надважкій вазі, кожен може виграти одним ударом, і все - на добраніч.

Якщо я не вийду в ринг у своїй найкращій формі, то ця людина знесе мені голову прямо з плечей. Так що я маю бути добре готовий, і мені потрібно бути у формі, щоб перемогти його. І йому теж доведеться викластися максимум, щоб перемогти мене. Тож, я думаю, на нас чекає справжнє свято у суботу ввечері", - розповів Ф'юрі.