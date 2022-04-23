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Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн-трансляцію чемпіонського бою

Сьогодні 13:35 1950 0
Непереможний британець проведе черговий захист титулу
Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн-трансляцію чемпіонського бою
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC, британець Тайсон Ф'юрі (31-0-1, КО 22) захищатиме свій титул у поєдинку проти свого співвітчизника Ділліана Вайта (28-2-0, КО 19).

Бій відбудеться в ніч із суботи на неділю, 24 квітня в рамках вечора боксу на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Орієнтовний початок о головного поєдинку о 00:30 за київським часом. 

Пряма трансляція онлайн в Україні буде традиційно доступна в медіасервісі Мегого. Початок трансляції о 21:00. Також трансляція буде доступна на телеканалі Setanta Sports+.

Наш сайт проведе текстовий онлайн чемпіонського бою.

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