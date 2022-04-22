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Вайт: Я один із найсильніших боксерів за всю історію

Вчора 22:39 139 0
Претендент на титул WBC у суперважкій вазі поділився думками щодо майбутнього бою
Вайт: Я один із найсильніших боксерів за всю історію
#WBC, #Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) - не найсильніший боксер в історії.

Про це заявив його майбутній суперник Ділліан Вайт (28-2, 19 КО).

"Ймовірно, я один із найсильніших боксерів за всю історію. Говорячи про фізичні показники, я, швидше за все, найсильніший боксер із тих, що будь-коли жили. І я вже точно не той, хто кидатиметься подібними заявами на вітер. Ф’юрі досить великий хлопець, він вищий за мене, але Тайсон не є найсильнішим з усіх".

  АктуальноФ'юрі - Вайт: онлайн-трансляція чемпіонського бою

"Погляньте, скільки часу в нього забрало те, щоб фінішувати Вайлдера. А з Вайлдером було покінчено вже після трьох раундів. Він буквально дихав через дупу, коли виходив зі свого кута", - сказав Вайт.

Нагадаємо, Ф’юрі виявився важчим за Вайта напередодні бою.

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