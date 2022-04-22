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Усик: Не сказав би, що дуже чекаю на бій Ф'юрі - Вайт

Сьогодні 11:39 31 0
Український боксер більше думає про ситуацію на батьківщині
Усик: Не сказав би, що дуже чекаю на бій Ф'юрі - Вайт
#Олександр Усик, #Ділліан Вайт, #Майк Тайсон

Джерело - Sport Bild.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) поділився очікуваннями від чемпіонського бою за пояс WBC Тайсон Ф’юрі - Ділліан Вайт.

"Не сказав би, що чекаю на бій Ф'юрі - Вайт з великим інтересом. У нас багато проблем у нашій країні. Моє серце і думки на моїй батьківщині, в Україні. Але обов’язково буду дивитися цей бій. До речі, дуже радий, що німецькі шанувальники боксу так зацікавилися мною. Приємно здивований.

Хто фаворит у цьому бою? Мій фаворит - Тайсон Ф’юрі. Він технічно кращий і має кращі боксерські здібності. 

У чому ще одна з сильних сторін Ф'юрі? Його зріст, він має високий боксерський IQ, легко рухається в ринзі.

Як може виглядати тактика Вайта, щоб створити сенсацію і перемогти Ф'юрі? Ділліан мусить тиснути постійно, пробивати по корпусу. Тайсон має велике тіло, але невелику голову. Вайт вміє сильно вдарити, завжди розраховує на лакіпанч", - сказав Усик.

Бій Ф’юрі - Вайт відбудеться 23 квітня.

Раніше Ф’юрі назвав переможця бою Усик - Джошуа.

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