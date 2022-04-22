Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) поділився очікуваннями від чемпіонського бою за пояс WBC Тайсон Ф’юрі - Ділліан Вайт.

"Не сказав би, що чекаю на бій Ф'юрі - Вайт з великим інтересом. У нас багато проблем у нашій країні. Моє серце і думки на моїй батьківщині, в Україні. Але обов’язково буду дивитися цей бій. До речі, дуже радий, що німецькі шанувальники боксу так зацікавилися мною. Приємно здивований.

Хто фаворит у цьому бою? Мій фаворит - Тайсон Ф’юрі. Він технічно кращий і має кращі боксерські здібності.

У чому ще одна з сильних сторін Ф'юрі? Його зріст, він має високий боксерський IQ, легко рухається в ринзі.

Як може виглядати тактика Вайта, щоб створити сенсацію і перемогти Ф'юрі? Ділліан мусить тиснути постійно, пробивати по корпусу. Тайсон має велике тіло, але невелику голову. Вайт вміє сильно вдарити, завжди розраховує на лакіпанч", - сказав Усик.