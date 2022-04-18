росіянин умар кремльов є інструментом пропаганди кремля і ніколи не допомагав Юрію Захареєву

Джерело - Чемпіон.

Представника Федерації боксу Одеської області Олександра Гордієнко обурила нахабна брехня щодо Юрія Захарєєва, якому нібито допомагає керівництво IBA в особі умара кремльова.

Після чемпіонату Європи U-22 на офіційному сайті IBA (Міжнародної боксерської асоціації) з'явився матеріал, у якому президент організації росіянин умар кремльов сказав, що приділяє величезну увагу допомозі українському боксу, - розповів нам Олександр Гордієнко. - Що чемпіон світу Юрій Захареєв дякує IBA за цю допомогу. Це нахабна брехня. Хотілося б прояснити спільну, чітку позицію, яка об'єднує і президента ФБУ Кирила Шевченка, і президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва, і чемпіона світу Юрія Захарєєва.

На сьогоднішній день умар кремльов є інструментом пропаганди кремля та представником рф, яка напала на нашу країну, веде повномасштабну війну проти нашої країни та здійснює геноцид українського народу. Жодного разу кремльов не допоміг Захареєву. Весь час допомогу чинному чемпіону світу та Європи надавав президент Федерації боксу Одеської області Халід Мусаєв. А після чемпіонату світу завдяки спільним зусиллям Халіда Мусаєва, Кирила Шевченка, Дмитра Шенцева та Владислава Біндера Юрію подарували автомобіль. Президента IBA кремльова ми не сприймаємо та не визнаємо. Ми наполягатимемо на тому, щоб представника росії було відсторонено від обов'язків президента IBA. Він у жодному разі не повинен балотуватися на пост президента на конгресі IBA, який відбудеться 13-14 травня.