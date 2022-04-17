Рахман: З Усиком не можна боксувати

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Хасім Рахман поділився думками про реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

"З Усиком не можна боксувати. З таким суперником, як він, треба битися, пресингувати, пригнічувати його і бути у добрих кондиціях, щоб викидати удари. Ти можеш добре виглядати в наступних боях, але просто переможи в цьому. Ти можеш виграти цей поєдинок у жахливому стилі.

Просто необхідно битися з ним, не давати йому простору для дій, тому що Усик набагато кращий як боксер. Якщо Джошуа битиметься з ним, замість того щоб боксувати, то у нього все має бути добре", - сказав Рахман.