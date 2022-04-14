Руїс проведе бій зі Спонгом

Енді Руїс повернеться на Рунг

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс невдовзі повернеться до рингу.

Про це повдіомляє Bad Left Hook.

16 липня Енді зустрінеться з Тайроном Спонгом. Бій організує компанія Triller Fight Club.

Місце проведення поки що невідоме.

Руїс останній бій провів 2021-го, перемігши Кріса Арреолу. Спонг у січні цього року програв нокаутом у другому раунді Сергію Харітонову.

Спонг відомий тим, що у 2019 році мав боксувати з Олександром Усиком, але попався на допінгу.

Нагадаємо, Руїс хоче битися з переможцем бою Ф'юрі - Вайт.