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Руїс проведе бій зі Спонгом

Сьогодні 18:10 190 0
Енді Руїс повернеться на Рунг
Руїс проведе бій зі Спонгом
#Тайрон Спонг, #Енді Руїс

Джерело - sport.ua.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс невдовзі повернеться до рингу.

Про це повдіомляє Bad Left Hook.

16 липня Енді зустрінеться з Тайроном Спонгом. Бій організує компанія Triller Fight Club.

Місце проведення поки що невідоме.

Руїс останній бій провів 2021-го, перемігши Кріса Арреолу. Спонг у січні цього року програв нокаутом у другому раунді Сергію Харітонову.

Спонг відомий тим, що у 2019 році мав боксувати з Олександром Усиком, але попався на допінгу.

Нагадаємо, Руїс хоче битися з переможцем бою Ф'юрі - Вайт.

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