Руїс проведе бій зі Спонгом

Джерело - sport.ua.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс невдовзі повернеться до рингу.
Про це повдіомляє Bad Left Hook.
16 липня Енді зустрінеться з Тайроном Спонгом. Бій організує компанія Triller Fight Club.
Місце проведення поки що невідоме.
Руїс останній бій провів 2021-го, перемігши Кріса Арреолу. Спонг у січні цього року програв нокаутом у другому раунді Сергію Харітонову.
Спонг відомий тим, що у 2019 році мав боксувати з Олександром Усиком, але попався на допінгу.
Нагадаємо, Руїс хоче битися з переможцем бою Ф'юрі - Вайт.