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Гірн: Бій Усик – Джошуа 100% відбудеться

Вчора 23:11 163 0
Едді Гірн прокоментував бій Усик – Джошуа
Гірн: Бій Усик – Джошуа 100% відбудеться
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sport.ua.

Поєдинок-реванш чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО)  проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) точно відбудеться, попри низку питань.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Десь протягом 10-14 днів усе буде оголошено. Є різні дати у червні та липні, тому ми ведемо переговори зі стороною Усика.

Але бій 100% відбудеться, тут сумнівів вже немає. Незабаром оголосимо місце проведення та дату", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа.

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