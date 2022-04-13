Поєдинок-реванш чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) точно відбудеться, попри низку питань.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Десь протягом 10-14 днів усе буде оголошено. Є різні дати у червні та липні, тому ми ведемо переговори зі стороною Усика.

Але бій 100% відбудеться, тут сумнівів вже немає. Незабаром оголосимо місце проведення та дату", - сказав Гірн.