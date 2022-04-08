Голуб: За такі злочини ніколи не буде їм прощення

Росіянам, які чинили геноцид українського народу, ніколи не буде прощення.

Про це заявив тренер чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (16-0, 9 КО) Єгор Голуб.

"Побачене в Ірпені, у Гостомелі та Бучі шокувало, я не можу назвати тих, хто це зробив людьми, адже навіть тварини так не зробили б. Дуже шкода, що людей ґвалтували, вбивали, дітей убивали… дуже важко говорити на цю тему.

Також треба розуміти, що такі міста як Суми, Харків, Чернігів, Маріуполь, Бердянськ та інші завдали удару ворожій армії першими, їм потрібно віддати належне за те, що вона не просунулась далі. Я впевнений, що війна закінчиться нашою перемогою, адже ми маємо дуже сильну націю, яку не зламати.

За такі злочини ніколи не буде їм вибачення. Також не буде прощення тим, хто ці дії підтримує. Дуже сумно, що люди кажуть, що хочуть нас визволяти, не треба ні від кого визволяти! Ми жили, працювали, все було добре, а потім мордовія напала на нас вісім років тому, а тепер вирішила зовсім знищити таку націю, як Україна. Однак це ніколи не станеться!" - сказав Голуб.