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Катерина Усик: Звірству у Краматорську немає виправдання

Сьогодні 16:41 182 0
Дружина боксера - про атаку на Краматорськ
Катерина Усик: Звірству у Краматорську немає виправдання
#Катерина Усик

Джерело - sport.ua.

Дружина Олександра Усика Катерина прокоментувала варварську атаку орків на залізничний вокзал у Краматорську.

"Хочу від усієї своєї сім'ї та від себе особисто принести співчуття всім постраждалим у Краматорську. Не те, що у Краматорську - у всій Україні, мабуть. Тому що цьому звірству немає виправдання. Просто звірі, звірі! Шакали.

Я не знаю, як називати цю расу, яка просто такими масштабами робить, чинить біль у всій нашій країні. Господи, будь ласка, нехай уже все це закінчиться і настане мир у нашій країні. Але ми помстимося. Росія, готуйся, ми мститимемо. Цьому прощення ніколи немає", - зазначила Катерина Усик.

Раніше Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа.

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