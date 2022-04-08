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Дружина Усика: Олександр за тиждень війни втратив кілограмів десять

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Катерина Усик прокоментувала стан чоловіка під час війни
Дружина Усика: Олександр за тиждень війни втратив кілограмів десять
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Катерина Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) важко переніс російське військове вторгнення в Україну.

Про це розповіла дружина боксера Катерина Усик.

"Сашко за тиждень війни втратив кілограмів десять. Він був такий нажаханий, знаходився у такому шоці, його так розривало... Він бачив, що я роблю. Я кажу: "Саш, будь ласка, просять люди, треба говорити, якось підтримувати". Але йому дуже важко. Він спочатку перетравлював це всередині. Ну, по-перше, скажемо щиро, у такій ситуації ми ніколи не були. І ніхто не був, мабуть. Все наше покоління... Ніколи ми такого й уявити не могли. І тут таке, шок.

Він і так, якщо чесно, не дуже любить інтерв'ю давати у звичайний, мирний час. Але він все одно виходить в ефіри, щось каже. Його позиція зрозуміла. Він завжди був за Україну, завжди прославляв її і прославлятиме, на скільки вистачить здоров'я та сил. Зараз він розуміє, наскільки для нього важливий, до прикладу, навіть найближчий бій. Для нього кожен бій важливий, але зараз, коли у твоїй країні ллється кров, Україну хочеться прославляти.

Я настільки пишаюся, що я з України, що я українка! Дякувати Богу, що так сталося", – сказала Катерина.

Раніше Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа.

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