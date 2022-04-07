Чемпіон Європи з боксу серед юніорів та віцечемпіон Європи серед молоді харків’янин Матвій Ражба розповів про жахіття війни у рідному місті.

"Я живу в десятьох кілометрах від бойових дій, в районі ХТЗ і вже встиг побачити багато жахливих картин власними очима. Якось їздив до житлового масиву "Горизонт" забирати одну жінку та її чоловіка. Приїхавши туди побачив, що їхній будинок зруйнований, від нього майже нічого не залишилося. А все тому, що орки скинули на будинок бомбу… На жаль, ці люди, чоловік та жінка, провели в розрусі цілий тиждень. Зайшовши до їхньої квартири, що розташовувалась на п’ятому поверсі, я побачив жінку та привітався з нею. Вона промовчала у відповідь та взагалі не рухалася. Виявилося, що в неї була якась хвороба, через яку вона не могла поворухнутись. Ми зносили її на руках... Після таких ситуацій все всередині змінюється. Ти вже ніколи не будеш таким, як раніше.

Місто (Харків - прим.) дуже сильно змінилось. Важко було сприймати ці "зміни" в перші дні війни. Ми звикли милуватися чудовими видами Харкова… в одну мить значну частину улюбленого місця було зруйновано. Чимало будівель знищено. Горизонт, Салтівку важко зараз впізнати. Тим не менш, я впевнений, що українці все відбудують і місто стане ще кращим ніж було до цього!

Я хочу сказати українцям, що все у нас налагодиться і буде добре! Я люблю свою країну та наших людей. Те, що відбувається зараз в Україні, згуртувало всіх українців. За цей час ми стали однією родиною. Думаю, що жодна країна у світі, зіткнувшись з такою ситуацією та війною на своїй території, не стала б такою об`єднаною, як наша. Нашому народу низький уклін! Я впевнений, що нас чекає світле майбутнє! Потенціал України просто неймовірний! Ми станемо ще кращими! Слава Україні!", - зазначив Ражба.