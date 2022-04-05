Куба зняла заборону на участь спортсменів у професійному боксі

Джерело - ESPN.
Влада Куби оголосила про зняття заборони для участі спортсменів у професійному боксі.
Про це повідомляє ESPN.
"Три з половиною роки тому було проведено серйозний аналіз, який втілився в цю угоду, на яку погодилося спортивне керівництво країни, федерація боксу Куби, а також промоушн Golden Ring", – повідомив президент кубинської федерації.
Нагадаємо, що рішення про заборону професійного боксу було прийняте в 1962 році тодішнім лідером країни Фіделем Кастро.
Нагадаємо, кубинський боксер здобув золоту медаль на Олімпіаді.