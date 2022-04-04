Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 02:17 40129
Директор Металіста: Доля клубу залежить від встановлення миру в Україні
Сьогодні 11:54 83
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України, Джокович знову очолив світовий рейтинг
Сьогодні 10:23 13096
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце
Сьогодні 09:40 204582
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 08:52 6160
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Сьогодні 08:51 894
Сізов виставив на аукціон золотий перстень Суперліги для допомогти ЗСУ
Сьогодні 08:39 162
У Сумській області російські бойовики після тортур убили марафонця-рекордсмена
Сьогодні 08:08 338
Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ
Вчора 20:29 1462
Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram
Вчора 14:41 9322 1
Прямі трансляції

Катерина Усик: Буча, Гостомель, Ірпінь - це просто незрівнянний біль

Сьогодні 10:55 178 0
Катерина Усик: Буча, Гостомель, Ірпінь - це просто незрівнянний біль
#Катерина Усик

Джерело - Tribuna.com.

Дружина чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина відреагувала на злочини армії РФ у Бучі та Київській області.

"Сьогоднішній день - це просто якийсь жах. Буча, Гостомель, Ірпінь - це просто несумірний біль. Я навіть не знаю, з чим це можна порівняти.

Скільки дітей, скільки жінок, скільки чоловіків зі зв'язаними руками просто зникли. Просто зникли із цього життя. Через те, що хтось поруч захотів нам "допомогти".

Мені страшно через те, що не розумієш, що буде далі. Просто не розумієш.

Господи, я просто благаю, щоб наша країна витримала це все. Ми ніколи цього не вибачимо, це однозначно. 

Я просто благаю всіх: "Тримаємося!" У нас немає жодних варіантів. Ми є сильна країна, ми згуртована нація. Дай боже нам усім здоров'я", - зазначила Катерина Усик.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений UsykKate (@usykkate1)

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце 204582
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України, Джокович знову очолив світовий рейтинг Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України, Джокович знову очолив світовий рейтинг 13096
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 6160
Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram 9322 1
Меркушина: Брати Фуркади не розуміють реальність війни Меркушина: Брати Фуркади не розуміють реальність війни 3173 1
Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом за версією WhoScored Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом за версією WhoScored 1832
Рекомендуємо
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11616
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4685 7
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 37938
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19746
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12252
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11237 2