Катерина Усик: Буча, Гостомель, Ірпінь - це просто незрівнянний біль

Дружина чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина відреагувала на злочини армії РФ у Бучі та Київській області.

"Сьогоднішній день - це просто якийсь жах. Буча, Гостомель, Ірпінь - це просто несумірний біль. Я навіть не знаю, з чим це можна порівняти.

Скільки дітей, скільки жінок, скільки чоловіків зі зв'язаними руками просто зникли. Просто зникли із цього життя. Через те, що хтось поруч захотів нам "допомогти".

Мені страшно через те, що не розумієш, що буде далі. Просто не розумієш.

Господи, я просто благаю, щоб наша країна витримала це все. Ми ніколи цього не вибачимо, це однозначно.

Я просто благаю всіх: "Тримаємося!" У нас немає жодних варіантів. Ми є сильна країна, ми згуртована нація. Дай боже нам усім здоров'я", - зазначила Катерина Усик.