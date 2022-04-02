Джойс: Якщо Джошуа програє Усику, то навіщо мені битися з ним

Боксер Джо Джойс (13-0, 12 КО) не бажає битися з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), якщо той ще раз програє чемпіону WBA, WBO та IBF Олександру Усику (19-0, 13 КО).

Про це заявив боксер.

"В Ентоні в голові щось відбувається. Щось змінилося в ньому. Джошуа став набагато промовистішим у твіттері. Навіть я попався на цю вудку.

Подивимося, що станеться та як він упорається з Усиком. Але якщо Ентоні програє Усику, навіщо мені битися з ним? Мені потрібні пояси. Він уже отримав титули та втратив їх. Я ж хочу завоювати їх та зберегти", - сказав Джойс.