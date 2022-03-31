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Леоненко: На ринзі Усик більше для країни зробить, особливо якщо переможе

Сьогодні 16:48 200 0
Ексфутболіст Динамо розповів про від'їзді Усика на бій з Джошуа
Леоненко: На ринзі Усик більше для країни зробить, особливо якщо переможе
#Віктор Леоненко, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик більше допоможе нашій країни, перемігши Ентоні Джошуа в бою-реванші.

Про це розповів футбольний експерт Віктор Леоненко.

"Спортсмени мають бути на своїх місцях. Я в Алієва запитав: Ти хоч з автомата вмієш стріляти? Гаразд з пістолета ще, але з автомата – це ж не так просто. Це треба тренуватися, можна і собі в ногу вистрілити. Справа не в тому, що ти сміливий чи не сміливий", - заявив ексфутболіст.

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"Я говорю про професіоналізм. Зозуля, Зінченко, Ярмоленко зроблять більше у своїх країнах. Краще, звісно, на своїх місцях бути. Ось яка від них користь? Саня Усик тут був, він поїхав зараз битися. Швидше за все, він більше для країни зробить, особливо, якщо переможе", - сказав Леоненко.

росія веде війну проти України

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