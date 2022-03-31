Леоненко: На ринзі Усик більше для країни зробить, особливо якщо переможе

Український боксер Олександр Усик більше допоможе нашій країни, перемігши Ентоні Джошуа в бою-реванші.

Про це розповів футбольний експерт Віктор Леоненко.

"Спортсмени мають бути на своїх місцях. Я в Алієва запитав: Ти хоч з автомата вмієш стріляти? Гаразд з пістолета ще, але з автомата – це ж не так просто. Це треба тренуватися, можна і собі в ногу вистрілити. Справа не в тому, що ти сміливий чи не сміливий", - заявив ексфутболіст.