Леоненко: На ринзі Усик більше для країни зробить, особливо якщо переможе

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Олександр Усик більше допоможе нашій країни, перемігши Ентоні Джошуа в бою-реванші.
Про це розповів футбольний експерт Віктор Леоненко.
"Спортсмени мають бути на своїх місцях. Я в Алієва запитав: Ти хоч з автомата вмієш стріляти? Гаразд з пістолета ще, але з автомата – це ж не так просто. Це треба тренуватися, можна і собі в ногу вистрілити. Справа не в тому, що ти сміливий чи не сміливий", - заявив ексфутболіст.
Актуально: Усик повернеться в Україну після бою з Джошуа
"Я говорю про професіоналізм. Зозуля, Зінченко, Ярмоленко зроблять більше у своїх країнах. Краще, звісно, на своїх місцях бути. Ось яка від них користь? Саня Усик тут був, він поїхав зараз битися. Швидше за все, він більше для країни зробить, особливо, якщо переможе", - сказав Леоненко.