Гендиректор B1 Promotions: Крим та Донбас будуть невід’ємною частиною України

Генеральний директор B1 Promotions Алон Нойман поділився думками про війну РФ з Україною.

"Сказати, коли скінчиться війна, складно. Думаю, це займе ще кілька місяців.

Наш народ уже довів, що ми дуже мужня нація, яка не боїться найсильніших армій. Наші бійці обов’язково повернуться на ринг та показуватимуть найкращі результати.

Але, звісно, ​​це залежить від закінчення війни. Вона однозначно закінчиться нашою перемогою. А після цього нам треба буде відбудувати інфраструктуру, яка дозволить проводити боксерські шоу та шоу ММА так, щоб можна було про це говорити у всьому світі.

Частина наших спортсменів сьогодні займаються гуманітарною допомогою, волонтерством, роблять усе можливе, що в їхніх силах. Допомагають нашому народові, нашій армії. Інша частина наших бійців бере участь у бойових діях, як і я.

Перемога буде за нами. Ми її здобудемо так швидко, як тільки можна. Крим та Донбас будуть невід’ємною частиною України. Наша країна буде цілісною. Слава Україні!" - сказав Нойман.