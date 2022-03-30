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Президент WBC: Боксерський світ абсолютно підтримує Україну

Сьогодні 10:54 85 0
Сулейман висловився про війну в нашій країні
Президент WBC: Боксерський світ абсолютно підтримує Україну

Джерело - Fightnews.

Боксерська громадськість підтримує Україну, яка вже більше місяця веде війну проти росії, що напала на неї.

Про це заявив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

"Це трагедія. Ми стежимо за цією ситуацією з великою турботою, ми отримали тисячі повідомлень від боксерського світу з абсолютним неприйняттям війни та насильства та абсолютною підтримкою Києва та України.

Дві ночі тому мені зателефонував Віталій Кличко, і ми провели 20 хвилин біля телефону. Це ситуація, в якій ми всі молимося, щоб усе швидко закінчилося, бо 2022 року ніхто не може зрозуміти, як це відбувається. У світі немає місця війні. Ми оговталися після величезної пандемії, яка вплинула на всіх, а тепер триває ця війна. Неприйнятно дивитися, як вмирають безневинні люди", - сказав Сулейман.

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