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Казахський боксер Ракумов вийшов на бій з прапором України та назвав Путіна вбивцею

Сьогодні 20:15 194 0
Казахський боксер висловив підтримку Україні
Казахський боксер Ракумов вийшов на бій з прапором України та назвав Путіна вбивцею
#Ракумов

Джерело - sport.24tv.ua.

Казахський боксер Темірлан Ракумов висловив підтримку Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє sport.24tv.ua.

Ракумов вийшов на бій із синьо-жовтим прапором, а після перемоги назвав Путіна вбивцею.

Казахський боксер провів поєдинок проти місцевого боксера Іси Шелдона. Бій закінчився перемогою казаха технічним нокаутом у четвертому раунді.

"Я хочу висловити підтримку Україні, тому що мій тренер з України, мій дядько з України. Прямо зараз в Україні йде війна. Це дуже жахливо. Там помирають невинні люди. Ні війні, ні війні! Тільки мир. Путін – вбивця", - сказав Ракумов після перемоги.

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Допис, поширений Temirlan Raimkulov (@qara_batyr63)

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