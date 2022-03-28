Казахський боксер Темірлан Ракумов висловив підтримку Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє sport.24tv.ua.

Ракумов вийшов на бій із синьо-жовтим прапором, а після перемоги назвав Путіна вбивцею.

Казахський боксер провів поєдинок проти місцевого боксера Іси Шелдона. Бій закінчився перемогою казаха технічним нокаутом у четвертому раунді.

"Я хочу висловити підтримку Україні, тому що мій тренер з України, мій дядько з України. Прямо зараз в Україні йде війна. Це дуже жахливо. Там помирають невинні люди. Ні війні, ні війні! Тільки мир. Путін – вбивця", - сказав Ракумов після перемоги.

