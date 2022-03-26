Кличко: Це честь – померти, захищаючи своє рідне місто, свою рідну країну

Українці навіть ціною власного життя готові захищати країну від російських окупантів.

Про це розповів "вічний" чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі та міський голова Києва Віталій Кличко.

"Нам не довелося нічого організовувати. Я бачу людей на блокпостах, і вони є представниками дуже мирних професій. Це художники, музиканти, лікарі, які ніколи навіть не одягали уніформу та не брали до рук зброю. Але зараз вони на вулицях і готові боротись, готові захищати майбутнє наших дітей та свободу в Україні.

Прямо зараз ніхто не може почуватися безпечно в Україні. Будь-якої секунди може початися бомбардування або впасти ракета. Будь-якої миті кожен українець ризикує загинути.

Ми перебуваємо в Україні. Ми залишаємось з Україною заради нашого майбутнього. Ми готові її захищати. Це честь – померти, захищаючи своє рідне місто, свою рідну країну", – сказав Кличко.